Gestora Pública: “Una que otra persona recibió el bono PEPE sin que le correspondiera”

“Seguramente una que otra persona que no le correspondía recibir el beneficio, o alguna a la que sí debía corresponderle, pero que no estaba en la base de datos”, afirmó Fernández.

En referencia a la distribución de l bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) , el gerente de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, señaló este lunes que aparentemente hubo personas a las que no les correspondía recibir el beneficio.

El funcionario explicó que esta situación se debe a que el país no cuenta con una base de datos actualizada sobre la situación social de la población que permita verificar el nivel de necesidad o vulnerabilidad.

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“El siguiente paso es construir una base de datos social para evaluar, en el futuro, cuando se quiera implementar un programa similar. No tenemos una base social y eso tarda aproximadamente dos años, por lo que no había tiempo para elaborarla”, indicó.

Fernández añadió que la construcción de una base de datos social podría demorar cerca de dos años; sin embargo, el Gobierno utilizó información de personas que anteriormente recibieron otros bonos.

“Entonces, una base social son los bonos que ya existían. Por eso hemos utilizado la base de datos de esos beneficios y el siguiente paso es perfeccionarla”, explicó.

De acuerdo con los datos oficiales, el bono PEPE es un apoyo económico temporal de Bs 450, entregado por el Estado para ayudar a las familias bolivianas más vulnerables. Comenzó a pagarse desde el 26 de enero en todo el país.

Este beneficio se divide en tres pagos mensuales de Bs 150, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, y no reemplaza ni modifica ninguno de los bonos o rentas vigentes. Tiene un plazo máximo de cobro hasta el 30 de abril del presente año.