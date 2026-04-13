Gobierno anuncia nuevo estudio para definir cuánta coca se necesita para el consumo legal

El último estudio de 2016 fijó el consumo legal en 14.700 hectáreas, pero el límite legal subió a 22.000 por decisión del expresidente Evo Morales

Fuente: ANF

El Gobierno anunció que este año realizará un nuevo estudio sobre el consumo legal de la hoja de coca, con el objetivo de determinar la cantidad real de hectáreas necesarias para cubrir la demanda destinada principalmente al acullico, además de otros usos tradicionales y productivos lícitos.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el análisis permitirá actualizar los datos sobre la demanda interna. “Este año también vamos a hacer un nuevo estudio del consumo de la hoja de coca para saber realmente cuánto se necesita en hectáreas para el país para esta actividad legal que es el acullico”, señaló la autoridad.

El anuncio se da en un contexto en el que el último estudio de mercado, realizado en 2016 durante el gobierno de Evo Morales, estableció que el consumo legal de coca en Bolivia alcanzaba aproximadamente las 14.700 hectáreas.

Sin embargo, posteriormente el límite legal fue elevado a 22.000 hectáreas, desde las 12.000 hecáreas que fijaba la ley antidroga 1008.

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La decisión de Morales también fue cuestionada por distintos sectores políticos debido a que no habría estado sustentada en el estudio técnico.

El nuevo análisis busca precisamente actualizar estos parámetros y establecer una base técnica que permita definir la cantidad de cultivos necesarios para el mercado legal, en un escenario donde persisten debates sobre el equilibrio entre producción, consumo tradicional y control del excedente.

La coca excedente es desviada por el narcotráfico para la producción de cocaína.

Según Justianiano, actualmente hay alrededor de 40.000 hectáreas de coca en el país, de las que 22.000 hectáreas tiene la protección de la ley promulgada por el expresidente Morales, cuando era líder máximo de los productores de esa planta en el Chapare.