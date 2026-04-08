Hermano del asesinado en Pucarita denuncia que fue interceptado por sujetos con uniformes policiales y armas

Cochabamba. Según la denuncia, el hecho ocurrió cuando salió de conversar con el abogado y se dirigía la velorio de su hermano.

Fuente: Unitel

El hermano del hombre, que fue asesinado en Pucarita, Cochabamba, llegó desde Chile a Bolivia para asistir al velorio de su familiar; sin embargo, sufrió un hecho delictivo. El hombre denunció que fue interceptado por hombres con uniformes policiales y con armas, que lo obligaron a entregar un vehículo.

Según el relato, el hermano se encontró con el abogado de la víctima, Eduardo Mérida, para conocer detalles del caso y que cuando estaba por ir al velorio fue interceptado.

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“Resulta que esperaron que se vaya el doctor y yo salí porque me demoré en ir al entierro y allí me agarraron. Me secuestraron cinco personas, hablaban en códigos. Me imagino que son policías, con uniforme y tenían un fusil”, contó.

Detalla que luego de ser interceptado, comenzaron a golpearlo preguntando por “mercadería” y “plata”. Además, señaló que también le pidieron un “vehículo”. “Me pidieron un vehículo que yo no sabía a quién pertenecía”, agregó.

“’Hay un auto’, le dije. Un auto blanco que justamente yo llevé allá”, relató. Agregó que golpearon, se llevaron el vehículo y luego lo dejaron en una vía, que luego se reunió nuevamente con el abogado.

Por su parte, el abogado pidió garantías para el joven. “El día de hoy no sabemos si son funcionarios o quiénes son, se lo han llevado y lo han torturado para que entregue un vehículo, no era necesario. Él estaba presto y la familia está presta a colaborar”, señaló.

Sobre el caso

La jornada del martes, un hombre fue asesinado con dos disparos de un arma de fuego mientras supervisaba una obra en la zona de Pucarita, en Cochabamba.

La Policía investiga nexos con el narcotráfico y un posible ajuste de cuentas por los antecedentes penales de la víctima y unas ligas para dinero que se encontraron dentro de un vehículo.