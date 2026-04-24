Independiente disfruta una buena semana con dos triunfos

Después de ganarle el martes a Bolívar en La Paz, este viernes superó a U de Vinto, en el comienzo de la cuarta jornada de la Liga y alcanzó los 7 puntos, el puntaje que tienen los líderes.

Todo Independiente celebra el triunfo. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital, Premium

Con su segundo triunfo consecutivo, Independiente llegó a 7 puntos, igual que los líderes, aunque con un partido más, al vencer a Universitario Vinto por 2 a 1 este viernes en el estadio Patria de Sucre, en el inicio de la cuarta jornada de la Liga 2026 del fútbol boliviano.

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En lo deportivo fue buena la semana para Independiente, que el martes sorprendió derrotando a Bolívar en La Paz y tres días después volvió a festejar, ahora en su casa.

Parecía que el equipo de la Capital estaba encaminado a lograr una victoria cómoda, iba ganando por dos goles de diferencia, pero U de Vinto experimentó una buena reacción en la recta final y estuvo cerca de la igualdad.

Le costó abrir la cuenta a Independiente, tardó todo el primer periodo. Recién en el primer minuto de adición (46’), Juan Villavicencio pudo poner el 1 a 0, que le dio tranquilidad antes del descanso.

En la segunda mitad, en la mejor jugada del partido se dio el 2 a 0. A los 55 minutos hubo una conexión entre Villavicencio y Gustavo Cristaldo, quien le devolvió el balón con un precioso taco para la posterior asistencia a Willy Barbosa, cuya definición fue de derecha.

Ahí las cosas se pusieron mejor para el conjunto de la Capital, sin embargo, Universitario fue creciendo de mitad de cancha para adelante y alcanzó el descuento para meterse de nuevo en la lucha.

A los 72’, un servicio de esquina fue cabal para la cabeza de Agustín Jara, quien estrechó la diferencia (2-1).

U de Vinto tuvo por lo menos otro par de llegadas como para empatar, pero las seguras intervenciones de Jhohan Gutiérrez lo evitaron.

Independiente alcanzó a Blooming, Always Ready y The Strongest, todos con 7 puntos, pero los otros tres todavía tienen que jugar sus partidos de la jornada.

U de Vinto, que sufrió su tercera derrota, se quedó con únicamente 3 unidades.

El equipo chuquisaqueño comenzará a prepararse ahora para reaparecer en la Copa Sudamericana la próxima semana, cuando tenga que visitar al brasileño Botafogo.