Intervención inmediata y coordinación interinstitucional en el Hogar José Soria

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, en su calidad de ente rector y por instrucción de la viceministra, se constituyó de forma inmediata en el Hogar de acogida José Soria, en la ciudad de La Paz, tras una situación que generó alarma en la población y la difusión de una denuncia pública.

El equipo técnico interdisciplinario acudió al lugar junto a la Unidad de Niñez y Adolescencia y personal de la línea 156, activando de manera oportuna la coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Defensoría del Pueblo, a fin de resguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Durante la intervención se realizaron acciones de contención emocional a las y los acogidos, inspección de los ambientes del centro, entrevistas preliminares y el levantamiento de acta correspondiente, orientadas a establecer lo ocurrido y verificar la situación.

De manera preliminar, en el marco de la verificación realizada en el lugar, no se evidencian indicios de maltrato por parte del personal del centro. No obstante, el Viceministerio ha dispuesto el seguimiento continuo al caso, la verificación permanente de la situación y la supervisión de las acciones adoptadas, en coordinación con las instancias competentes.

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Como ente rector, el Viceministerio reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, garantizando la actuación oportuna, la articulación interinstitucional y la supervisión de los centros de acogida.

Fuente: Comunicación VIODyD