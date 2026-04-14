Jugador del Barcelona sufre hemorragia grave tras chocar con portero del Atlético de Madrid en partido de la Liga de Campeones

Fermín López choca con el portero Juan Musso y sangra abundantemente; ver fotos.

Fuente: Globo G1

El centrocampista del Barcelona, ​​Fermín López, se vio involucrado en un incidente preocupante durante el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Tras recibir un pase de Lamine Yamal, el jugador intentó rematar de cabeza dentro del área y chocó con los tacos de la bota del portero Juan Musso.

A pesar del impacto de la imagen, la colisión fue completamente involuntaria. Por lo tanto, ni siquiera se pitó falta sobre el portero Musso, lo que habría supuesto un penalti para el Barcelona.

El delantero sufrió una hemorragia nasal abundante en el terreno de juego, y el partido se detuvo durante cuatro minutos para que recibiera atención médica. Afortunadamente, solo fue un susto: tras ser atendido, Fermín regresó al campo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En la segunda parte, Ruggeri, también del Atlético, sufrió otro choque y abandonó el terreno de juego sangrando. El jugador tuvo que improvisar un vendaje en la cabeza para poder regresar al partido.