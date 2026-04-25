La nueva gestión de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz se iniciará sin la bancada indígena

La primera semana de mayo se prevé que las nuevas autoridades electas asuman sus cargos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo Departamental.

Una de las sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz. Foto: Archivo el Deber

Fuente: El Deber

Marco Monasterio, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, confirmó que la nueva gestión de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz se iniciará sin la bancada de los pueblos indígenas. Esto debido a problemas internos de los mismos pueblos, lo que no ha permitido la renovación de sus representantes.

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«(Los nuevos asambleístas) van a tener que iniciar sin la presencia de los asambleístas indígenas, tal vez esté el (representante del pueblo) ayoreo, pero los otros cuatro restantes definitivamente no van a poder estar, porque no van a alcanzar los plazos para poder entregarles la credencial, supervisar, elaborar el informe», informó Monasterio la mañana de este sábado, en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER.

Pese a ello, Monasterio remarcó que los plazos de los mandatos de estos asambleístas fenece como el de todos. «Una extensión es inviable. Tienen un mandato, han sido designados para un periodo constitucional y ese periodo constitucional fenece el 3 de mayo que viene», remarcó.

El titular del TED explicó que «(…) el proceso de la elección de los asambleístas indígenas tiene una limitante que es la Sentencia Constitucional 134-2024, referida al pueblo Yuracaré-mojeño, pero que se aplica a los cinco pueblos. En ese pueblo, en particular, el Tribunal Constitucional estableció que cuando exista algún tipo de conflicto al interior de la organización indígena, el Tribunal Electoral Departamental no debe supervisar ninguna de las solicitudes de supervisión. Si tenemos dos solicitudes, nosotros no podemos decidir a cuál asistir y a cuál no. Directamente esa sentencia establece que nosotros debemos abstenernos de supervisar y más bien promover que esas diferencias que hay entre las organizaciones indígenas, esas divisiones, sean solucionadas para que en una sola solicitud presenten al tribunal electoral departamental».

Por ejemplo, en el caso del pueblo ayoreo, ante la existencia de dos directorios, el que se encargó de dirimir esta situación fue la Cidob (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), con quienes tuvieron una reunión y suscribieron un acta de conciliación. «Entonces consideramos nosotros de que este problema ha sido solucionado».

Es así que este lunes se prevé que el TED convoque a una sala extraordinaria para poder conocer esos informes. «No puedo abundar en el tema para no adelantarme en la solución yo creo que va a ser para uno de los pueblos y que todos los demás sigan este ejemplo».