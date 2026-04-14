Largas filas y meses de espera agravan crisis en la Caja Nacional de Salud

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

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La crisis en la Caja Nacional de Salud continúa generando preocupación entre los asegurados, quienes denuncian largas filas, demoras de semanas e incluso meses para conseguir una ficha médica o acceder a un especialista.

Pacientes y familiares aseguran que obtener atención se ha convertido en una verdadera odisea, especialmente para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“Somos de la tercera edad, deberían darnos preferencia”, reclamó una asegurada mientras aguardaba en la fila.

Las denuncias apuntan a que algunos pacientes deben esperar hasta dos meses para una consulta con especialistas como reumatólogos, mientras otros aseguran que solo logran una referencia médica cuando su estado de salud empeora considerablemente.

“Mi madre lleva más de dos meses esperando. Primero tiene que verla el médico general, luego programan al especialista para el siguiente mes. Cuando llega la atención, la persona ya está grave”, relató una familiar.

Ante la demora, varios asegurados afirman que se ven obligados a acudir a consultas particulares pese a contar con seguro médico.

“Me sentía muy mal y tuve que buscar atención privada porque no podía esperar. Pero igual tengo que seguir en la Caja por un tema económico”, señaló otro paciente.

Los usuarios exigen soluciones inmediatas a las autoridades de salud y una reestructuración del sistema de atención, denunciando que la saturación y la falta de personal están afectando gravemente la calidad del servicio.