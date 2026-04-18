Lluvias y tormentas marcarán la jornada electoral en Santa Cruz

El Senamhi prevé cielos nubosos y chubascos en la capital, con precipitaciones más intensas en provincias

Fuente: El Deber

El director departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Ramiro Soliz, informó que el clima en Santa Cruz estará caracterizado por cielos nubosos, lluvias intermitentes y temperaturas elevadas durante el fin de semana, incluyendo la jornada electoral de este domingo 19 de abril.

De acuerdo con Soliz, en la capital cruceña se prevén chubascos aislados durante el día, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 31 grados, en un ambiente cálido y húmedo típico de la temporada de transición hacia el invierno.

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Lluvias en varias regiones del departamento

El informe del Senamhi detalla que las precipitaciones no serán uniformes, pero sí afectarán a distintas regiones del departamento. En el Norte Integrado y los Valles cruceños se esperan lluvias más persistentes, mientras que en la región de la Chiquitanía se pronostican tormentas eléctricas aisladas, principalmente en horas de la tarde y noche.

Condiciones durante la jornada electoral

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el domingo se desarrollará con cielos mayormente nubosos a cubiertos, acompañados de lluvias débiles a moderadas en distintos momentos del día.

Estas condiciones podrían incidir en la participación ciudadana, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso, donde las precipitaciones suelen afectar la transitabilidad de caminos.

Precipitaciones se extenderán al inicio de la semana

El pronóstico extendido señala que las lluvias continuarán desde el lunes en gran parte del departamento. Se prevé mayor intensidad en los Valles cruceños y sectores del Norte Integrado, aunque también se registrarán precipitaciones en la capital cruceña.

Según datos climatológicos del Senamih, abril es un mes de transición en Santa Cruz, donde aún se registran lluvias significativas antes del ingreso pleno de la época seca. En promedio, el departamento puede recibir entre 80 y 140 milímetros de precipitación durante este periodo, dependiendo de la zona.

Recomendaciones ante el clima inestable

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente quienes deban trasladarse durante la jornada electoral. Asimismo, se sugiere estar atentos a posibles tormentas eléctricas en regiones como la Chiquitanía.

El comportamiento climático de los próximos días refleja un patrón habitual para esta época del año, aunque con eventos de lluvia que podrían intensificarse de forma puntual.