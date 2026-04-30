Ministro dice que crédito por $us 3.500 millones será destinado a proyectos de inversión y bonos sociales

La comisión de Planificación de la Cámara de Diputados decidió no aprobar más créditos internacionales hasta que no se trate el PGE reformulado, además piden la presencia de tres ministros de Estado.

Fuente: ANF

La contratación de créditos externos por hasta 3.500 millones de dólares, que autoriza el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, serán destinados a proyectos de inversión en diferentes áreas y el pago de bonos sociales.

“Tenemos proyectos de inversión que tienen que ver con agua, saneamiento, salud, hospitales, carreteras, infraestructura, también hay proyectos de modernización del Estado y otros que tienen que ver con transferencias para poder cumplir con los bonos sociales que son de rápido desembolso”, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

La disposición final segunda, del proyecto de ley del Presupuesto 2026 reformulado, autoriza la contratación de créditos externos por hasta $us 3.500 millones para apoyo presupuestario, facultando al Ministerio de Economía a gestionar, negociar y suscribir la documentación respectiva.

A la vez, afirmó que ese crédito forma parte de los que fueron comprometidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 4.500 millones de dólares; y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 3.100 millones de dólares, en pasados meses.

Anunció que enviarán otros proyectos de ley de préstamos externos a la Asamblea Legislativa para su aprobación, aseguró que los recursos serán destinados a proyectos en beneficio de las regiones.

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“Esto es para las regiones, nada de este dinero se queda en el Estado central. Esto es para hacer obras en las regiones”, manifestó.

La comisión de Planificación de la Cámara de Diputados decidió no aprobar más créditos internacionales hasta que no se trate el PGE reformulado, además piden la presencia de tres ministros de Estado para que expliquen el destino de los recursos y el avance de los proyectos.

Observaciones

La diputada de la alianza Libre Lissa Claros calificó como irresponsable esa iniciativa ya que esos recursos no serán transparentados, además cuestionó que el Gobierno siga endeudando al país y no busque otras alternativas de generar ingresos.

Entre tanto, su colega del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada aseguró que esos recursos forman parte de los créditos comprometidos por organismos multilaterales para reactivar la economía.

Además, criticó la “doble moral” de los opositores, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ya que ellos también hablaron de solicitar créditos en caso de llegar a la presidencia.