Ni la jornada electoral frena el Festival de Música Barroca: conocé el programa de este domingo

Pese a la segunda vuelta electoral, la agenda cultural continúa este domingo con conciertos en la capital y las Misiones Jesuíticas.

Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca | Foto: Fuad Landivar

Fuente: El Deber

El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca vive uno de sus fines de semana más activos, con presentaciones en Santa Cruz de la Sierra y en los municipios de las Misiones Jesuíticas. Desde el 17 hasta el 26 de abril, el evento reúne a elencos nacionales e internacionales en distintos escenarios patrimoniales.

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El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca no solo es uno de los eventos culturales más importantes de Bolivia, sino también un referente en América Latina por su enfoque en la recuperación y difusión del patrimonio musical de las antiguas Misiones Jesuíticas.

Pese a la jornada electoral de este domingo 19 de abril, la agenda cultural continúa sin interrupciones.

¿Qué habrá este domingo 19 de abril?

Santa Cruz de la Sierra

Capilla Los Huérfanos: Trío Aura Brasil a las 19:00.

Iglesia de San Roque: Coro y Orquesta Arakaendar & The Royal College of Music Baroque Orchestra (Bolivia/Reino Unido) a las 21:00.

Porongo (Terebinto)

Iglesia San Juan Bautista: Orquesta Misional de Santa Ana de Velasco a las 11:00.

Iglesia San Juan Bautista: Orquesta Municipal San José Patriarca a las 20:00.

Montero

Iglesia Nuestra Señora de la Merced: Orquesta Misional Santa Ana de Velasco a las 20:30.

Santa Rosa del Sara

Iglesia Santa Rosa del Sara: Orquesta de Extremadura & Orquesta de Cuerdas La Santa Cruz Yaguarú (España/Bolivia), 20:00

Buena Vista

Iglesia de los Santos Desposorios: Ensamble Sincrético, 20:30

Cotoca

Santuario La Purísima Concepción: Dúo Tótem & Coro y Orquesta Misional de San Ignacio de Chiquitos (Suiza/Bolivia), 20:15

Pailón

Parroquia Nuestra Señora de Fátima: Orquesta Municipal de San Carlos a las 11:30.

Ascensión de Guarayos

Iglesia Ascensión del Señor: Ars Laude (Chile) a las 20:30.

San Xavier

Iglesia San Xavier: Coro y Orquesta Misiones Franciscanas de Ascensión de Guarayos (misa) a las 09:30.

Iglesia San Xavier: Ensemble de la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza) a las 20:30.

San Ignacio de Velasco

Iglesia Catedral: Coro y Orquesta San Miguelito a las 11:30.

Iglesia Catedral: Overtone (Polonia) a las 20:30.

Iglesia San Francisco: Coro y Orquesta San Miguelito a las 20:15.

El festival lleva a la música barroca a distintos puntos del departamento y consolidando a las Misiones como epicentro cultural.