Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

La portavoz del presidente, Karoline Leavitt, informó en un mensaje en su cuenta de X que el mandatario responderá preguntas de los medios este lunes a las 13:00 (hora de Washington), luego del alto nivel de consultas recibidas el domingo sobre el conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca (REUTERS)

(Con información de EFE)

Fuente: infobae.com

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a autoridades militares en la Casa Blanca, en medio del ultimátum que fijó a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques contra infraestructura clave y eventuales medidas sobre recursos petroleros.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en X que el mandatario responderá preguntas tras la elevada demanda registrada el fin de semana, con foco en el conflicto en Medio Oriente.

Durante el domingo, Trump reiteró sus advertencias contra Teherán y aseguró que desatará “el infierno” si no permite el tránsito de buques por el estrecho antes del martes. El ultimátum incluye la reapertura del paso marítimo o, en caso contrario, ataques contra infraestructura clave del país.

El mandatario elevó el tono en declaraciones públicas y en redes sociales. En una entrevista con The Wall Street Journal, afirmó: “Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”. En su plataforma Truth Social, escribió: “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno”.

Trump también advirtió que el martes podría convertirse en “el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, y reiteró que su país está dispuesto a ejecutar “intensos bombardeos” contra objetivos iraníes si no se cumple el ultimátum. Además, planteó la posibilidad de tomar el control de recursos petroleros en la región en caso de una escalada.

La portavoz del presidente, Karoline Leavitt, informó en un mensaje en su cuenta de X y que el mandatario responderá preguntas de la prensa luego de la elevada demanda registrada el domingo, con foco en el conflicto en Medio Oriente

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, respondió: “En caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se consolidó como uno de los principales focos de la crisis. La agencia Fars informó que “quince navíos cruzaron el estrecho de Ormuz con permiso de Irán en las pasadas 24 horas” y señaló que el tráfico marítimo actual resulta “un 90% inferior al registrado antes del inicio de la guerra”.

En paralelo, autoridades iraníes avanzaron en medidas para reforzar su control sobre la vía marítima. Días antes, una comisión parlamentaria aprobó un borrador de proyecto de ley que contempla la imposición de tasas de tránsito a los buques que atraviesen el estrecho. Según medios iraníes, la iniciativa incluye el pago obligatorio en moneda nacional, la prohibición de paso para Estados Unidos e Israel y restricciones para países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.

Mientras tanto, Trump dejó abierta la posibilidad de una salida negociada, aunque mantuvo la presión militar. En declaraciones a Fox News, indicó que existe “una buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo antes del lunes, pero advirtió que, en caso contrario, considerará “volar todo por los aires”.

Trump dejó abierta la posibilidad de una salida negociada (EFE)

En el plano militar, el mandatario informó el domingo sobre operaciones recientes en territorio iraní y anunció que un aviador estadounidense rescatado tras el derribo de su aeronave se encuentra “gravemente herido”. En Truth Social, escribió: “Hemos rescatado al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán”.

Trump confirmó que brindará la conferencia de prensa este lunes a las 13:00 en la Casa Blanca junto a autoridades militares. Además, destacó que la operación de rescate formó parte de una de las misiones “más audaces de la historia” de Estados Unidos. Según detalló, las fuerzas desplegaron “decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”.