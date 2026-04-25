Trump está a salvo tras disparos en una cena y señala que «el tirador ha sido detenido»

El Presidente estadounidense fue evacuado este sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego.

eju.tv / Fuente: AFP / Videos: US Today

Después de ser evacuado de una cena con corresponsales de la Casa Blanca debido a disparos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en redes sociales que se detuvo al tirador.

«El tirador ha sido detenido, y he recomendado que el espectáculo continúe, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que repetirla», indicó Trump en su red social Truth Social.

«Una noche memorable en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía», agregó.

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La noche de este sábado, equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran.

La Policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona.

Toda la sala fue evacuada, comprobaron periodistas de la AFP. Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.

Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.

Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump.

Uno de los participantes, el doctor Oz, indicó que “se efectuaron disparos”, según se escuchó en el lugar.

Agentes de Policía acordonaron la zona y helicópteros la sobrevolaban el centro de la capital estadounidense.