¿A qué hora juran el gobernador y los alcaldes de La Paz y El Alto?

El vocero del oficialismo en la Gobernación, José Luis Bedregal, indicó que la Asamblea Departamental de La Paz tomará juramento a Luis Revilla.

Fuente: Unitel

Este lunes 4 de mayo arranca la nueva gestión de las autoridades subnacionales de Bolivia. En el caso de La Paz, los nuevos alcaldes y el gobernador Luis Revilla jurarán en actos que se preparan en distintos escenarios.

El vocero del oficialismo en la Gobernación, el asambleísta José Luis Bedregal, indicó que la Asamblea Departamental de La Paz tomará juramento a Revilla a las 16:00.

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[Fotocomposición UNITEL.] / El gobernador Luis Revilla y los alcaldes de La Paz, César Dockweiler, y El Alto, Eliser Roca.

”Este acto por supuesto va estar acompañado por los nuevos 45 asambleístas que tiene el departamento de tal forma que se dé cumplimiento a lo que manda la ley”, indicó en una entrevista con La Revista de la red UNITEL..

“No va a haber otro tipo de actividad, es un acto muy sencillo, muy simple como es el estilo del gobernador Revilla”, señaló.

Alcaldes

En el caso de La Paz, el alcalde César Dockweiler jurará al cargo a las 14:00 en un acto que se desarrollará a las 14:00 en el Tribunal Departamental de Justicia, indicó su vocero Juan Carlos Machicao.