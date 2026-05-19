Acusados de golpear a un policía en el teleférico niegan haber sido ellos y dicen que fueron obligados a marchar

La defensa de estas dos personas asegura que ni siquiera estuvieron cerca del teleférico y su aprehensión se dio en otra zona de la ciudad de La Paz.

Fuente: Unitel

Horacio Toro, el abogado defensor de los dos bloqueadores aprehendidos y acusados de agredir brutalmente a un policía en el teleférico celeste, niega que sus clientes hayan sido los autores de las agresiones y asegura que fueron obligados a marchar por sus dirigentes.

“Vamos a demostrar con las cámaras que las facciones de mis dos defendidos, quienes están siendo hoy imputados y se está solicitando su detención preventiva, no coinciden con las personas que han realizado estos actos violentos”, afirmó Toro.

Adelantó que pedirá los videos de las cámaras de seguridad para evidenciar que sus defendidos no formaban parte del grupo que agredió brutalmente a un policía. Sostuvo que estos fueron aprehendidos en la Avenida del Poeta, una zona alejada del lugar de los hechos y que ni siquiera estuvieron cerca del teleférico celeste.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, afirmó que los acusados fueron obligados a participar en las manifestaciones, ya que de lo contrario, estos deben asumir sanciones de la dirigencia.

“Simplemente han pecado de seguir instrucciones de dirigentes malintencionados. Han sido obligados, ellos refieren que toda su comunidad, ellos son de una comunidad cercana a Palca, habrían sido instruidos a tener que venir contra sanciones que podrían asumir”, contó el abogado.