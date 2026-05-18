Antes de salir de casa: revise los puntos de bloqueo y protestas en La Paz y El Alto

Varias rutas de ingreso y salida de La Paz amanecieron con bloqueos este lunes, mientras continúan las movilizaciones y medidas de presión en distintos sectores.
El Comando Departamental de la Policía de La Paz difundió este 18 de mayo un reporte actualizado sobre los principales puntos de bloqueo y las movilizaciones previstas en las ciudades de La Paz y El Alto, además de carreteras interdepartamentales afectadas por las medidas de presión.
Corte de tránsito en El Alto
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Según el informe actualizado a las 06:00, en la ciudad de El Alto se registran bloqueos en la avenida 6 de Marzo, Molino Andino, avenida Juan Pablo II y San Roque.
La zona Sur de La Paz sin acceso
En la zona Sur de La Paz se reportaron cortes en la carretera a Palca, carretera a Río Abajo y sectores del municipio de Achocalla.
Asimismo, continúan los bloqueos en la carretera La Paz–Yungas, específicamente en Puente Armas, Tranca Tajwilli, Puente Coroico y Cruce Sapecho.
Carreteras bloqueadas
En la ruta La Paz–Oruro se identificaron puntos de bloqueo en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba. También se reportaron medidas de presión en las carreteras hacia Copacabana, Desaguadero y Viacha.
La Policía recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos por los cortes de vías.
En paralelo, el reporte policial también advierte sobre movilizaciones y concentraciones previstas para esta jornada en distintos sectores de La Paz y El Alto.
Entre ellas figura una concentración de fabriles en la avenida Montes, un mitin universitario en el atrio del Monoblock de la UMSA y una movilización convocada por la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) en la plaza del Estudiante en rechazo a los bloqueos.
En El Alto se prevén protestas en la Ceja Multifuncional y en plaza Ballivián, mientras que en Mallasa se anunció una movilización de sectores campesinos y Ponchos Rojos hacia el centro paceño.
El reporte añade que la plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías durante la jornada.