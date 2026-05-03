Así quedó conformada la directiva de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca para la gestión 2026-2027

En la directiva hay representantes de las bancadas de Gente Nueva, Libre e indígenas; la Alianza Patria-Unidos decidió no presentar candidatos.

La directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca. Foto: Álvaro Sotomayor/CORREO DELSUR

Fuente: CORREO DEL SUR

En una sesión desarrollada este domingo, los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca eligieron a su directiva para la primera gestión 2026-2027.

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La elección dejó estos resultados:

Presidente: Luis Edmundo Garrón (Gente Nueva)

Primera vicepresidenta: Zulma Arce Romero (Gente Nueva)

Segundo vicepresidente: Telésfero Quintana (Libre)

Primera secretaria: Edith Rodriguez (Gente Nueva)

Segundo vicepresidente: Juan Pablo Flores Pinto (Indígena)

La Alianza Patria-Unidos decidió no presentar candidatos, por lo que no cuanta con presencia en la directiva.