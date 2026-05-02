Asociaciones de Latinoamérica condenan asesinato de magistrado y exigen su esclarecimiento con celeridad

Fuente: El Deber

La Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia AMABOL, a la cabeza de Marianela Salazar, expresó su consternación e indignación por el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, registrado este jueves por la noche en Santa Cruz. Demandó su esclarecimiento con la mayor celeridad.

En un último pronunciamiento AMABOL calificó el hecho como un vil asesinato que enluta a la judicatura boliviana y constituye un atentado directo contra la independencia judicial, el estado de derecho y la democracia en nuestro país.

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“Este crimen no es un hecho aislado. En menos de un año la violencia ha cobrado la vida de dos jueces, Wilber Cruz y Víctor Claure, quienes fueron acribillados en el ejercicio de sus funciones” señala. Además, la Asociación Nacional de Magistrados asegura que la judicatura boliviana enfrenta una situación crítica de inseguridad que amenaza la vida, la integridad y la libertad de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

“Hoy no solo lloramos la pérdida de un magistrado, hoy alertamos al mundo sobre el grave deterioro de las condiciones en las que se administra justicia en Bolivia. No podemos permitir que el miedo, la violencia y la impunidad silencien a quienes tienen la misión de proteger los derechos de todas las personas y garantizar el Estado, de Derecho”, dice el pronunciamiento de los magistrados y jueces de Bolivia.

Se pronuncian las asociaciones de Latinoamérica

El crimen contra el decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure generó inmediatas reacciones de países latinoamericanos.

La Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM también se manifestó y emitió un enérgico rechazo e indignación por el asesinato de Claure. Desde El Salvador, la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador, AMJUES expresa su profundo pesar y consternación por el crimen en contra del magistrado. “Condenamos de forma enérgica este acto criminal que enluta no solo a la judicatura boliviana, sino a toda la comunidad judicial iberoamericana. Atentar contra la vida de un juez constituye un ataque directo a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho y a la independencia judicial, pilares sobre los cuales se sostiene la justicia.

El magistrado Víctor Hugo Claure dedicó su vida al servicio de la justicia y al fortalecimiento del sistema judicial. Su muerte violenta nos recuerda los graves riesgos que enfrentan los operadores de justicia en el ejercicio de su función, especialmente cuando actúan con probidad e imparcialidad frente a intereses contrarios a la ley”, señala AMJUES.

Del mismo modo la Asociación de Magistrados del Uruguay, a tiempo de condenar el crimen organizado calificó el hecho de extrema gravedad que no solo enluta a la judicatura boliviana, sino que interpela a todos los sistemas de justicia en la región.

“La independencia judicial y el ejercicio de la función jurisdiccional requieren condiciones mínimas de seguridad que garanticen que los magistrados puedan desempeñar su labor libre de amenazas, presiones o violencia”.

Asimismo, la Asociación de Magistrados del Uruguay exhorta a las autoridades competentes a esclarecer este crimen con la mayor celeridad, identificar y sancionar a los responsables y adoptar urgentes medidas eficaces de protección para los magistrados y operadores del sistema de justicia.

En Santa Cruz se desempeñan más de 300 jueces. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces elevó pedidos formales a través de su titular, Marianela Salazar, al presidente del Tribunal Departamental de Justicia ,Aldo Quezada, para que se gestione y refuerce la seguridad de los administradores de justicia y se garantice sus labores fuera de presiones, amenazas que pongan en riesgo su integridad.