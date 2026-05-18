Bloqueos frenan ambulancia con paciente renal grave en la ruta Caranavi-La Paz

“Había piedras en el camino que ni la gente y transportistas nos querían ayudar (a levantar) alegando que en el cerro hay gente botando piedras si alzabamos (el bloqueo) del camino”, informó en un mensaje la doctora que va con la paciente en la ambulancia.

De acuerdo con el reporte, los bloqueadores se negaron a dar paso al vehículo de emergencia, lo que obligó al personal de salud a retroceder y buscar una ruta alterna.

Ante el riesgo y la imposibilidad de continuar, el personal médico informó que se busca el ingreso de la paciente en algún centro médico privado, aunque se les advirtió previamente que el sistema de salud esta colapsando en la región.

“No tenemos un hospital público que nos reciba. Insistiré con las clínicas a pesar que nos indicaron que está colapsado”, manifestó.

Durante las dos semanas de bloqueos, la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, confirmó la muerte de una ciudadana de Bélice que no pudo llegar a un centro de salud tras una descompensación y el fallecimiento de un paciente con falla renal aguda de la comunidad Candelaria, en Guanay.

Asimismo, a presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (DDHH) de El Alto, Virginia Ugarte reportó el fallecimiento de una joven de 20 años con enfermedad de base que enfrentó dificultades para llegar a un nosocomio.