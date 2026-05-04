Brasil: Incautan 532 kilos de droga cuyo origen es Bolivia

Agentes de la Policía Federal brasileña decomisaron 532 kilogramos de cocaína de una organización criminal boliviana que identifica su producción de droga con la imagen de Goku, un popular personaje de anime.

La sustancia controlada fue decomisada el 2 de mayo en una pista destinada a la aviación agrícola en Martinópolis.

A través de una denuncia anónima se conoció que al lugar arribaría una avioneta procedente de Bolivia con un importante cargamento de droga, publicó TH Mais.

La operación comenzó con la vigilancia de la zona por agentes de la Policía Federal. Alrededor del mediodía, la policía vio aterrizar el avión en el lugar indicado; apenas tocó tierra, varios hombres descargaron bolsas con paquetes de droga.

Acto seguido, se acercaron a una camioneta que se encontraba cerca de la pista y trasladaron el cargamento; fue entonces cuando la Policía intervino.

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El chofer del vehículo fue detenido. El piloto de la aeronave se dio cuenta y logró escapar, y aún no ha sido localizado.

La Policía Federal investiga el origen y destino de la carga, así como la identidad de los otros miembros de la organización criminal involucrada en el transporte.

De acuerdo con el informe policial, son varias veces que se decomisan cargamentos de droga identificados con la imagen de Goku y cuya procedencia es de Bolivia.