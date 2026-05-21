Caso Aramayo: No descartan que los nuevos investigados sean policías

Aramayo, quien fuera hombre de confianza de Rodrigo Paz, el 8 de enero fue abatido a balazos en la avenida Domingo Paz, en la ciuda de Tarija. Días atrás había dejado la jefatura del Senasag de ese departamento.

Fuente: El País.bo

Por Violeta Castillo

A cuatro meses del asesinato del líder político Mauricio Aramayo, el Ministerio Público este jueves informó que un informe de inteligencia ameritó que se amplíe la investigación a dos personas que podrían estar implicadas. Sin embargo, no se confirmó ni descartó que esos ciudadanos sean funcionarios de la Policía, como trascendió días atrás.

Todavía el presunto autor intelectual permanece prófugo.

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Antecedentes

Aramayo, quien fuera hombre de confianza de Rodrigo Paz, el 8 de enero fue abatido a balazos en la avenida Domingo Paz. Días atrás había dejado la jefatura del Senasag Tarija.

La hipótesis apuntó desde el inicio a un crimen relacionado con su paso por esa oficina. El presunto autor intelectual es un contrabandista llamado Mijail Reynaldo Rodríguez Huarachi, alias “El Tuerto”. Su paradero es desconocido. Hay dos detenidos y otro prófugo más.

Esta semana circuló la versión de que podrían estar también involucrados dos efectivos policiales, que uno incluso habría provisto el arma para el crimen. El fiscal departamental, José Ernesto Mogro, confirmó la ampliación de la causa.

“Voy a ser honesto. Hace días ha llegado al Ministerio Público un informe de inteligencia en el que nos solicitan que podamos ampliar la investigación a terceras personas. Al momento la información está siendo procesada, estamos emitiendo las directrices correspondientes (…) Son dos personas, pero por la complejidad de la causa no vamos a dar nombres”, señaló.

El comandante departamental, coronel Roger Roca, explicó que esos informes de inteligencia son reservados, por lo que señaló que tampoco está en condiciones de confirmar si se trata de uniformados.

Dependiendo de los indicios que se encuentren, la Fiscalía evaluará una posible aprehensión o imputación.