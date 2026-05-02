Comité pro Santa Cruz cuestiona a COB y advierte intento de desestabilización

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó este sábado la convocatoria al paro indefinido impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y puso en duda su legitimidad. Advirtió, además, que la medida podría responder a intereses políticos e intentos de desestabilización antes que a una defensa real de los trabajadores.

“Lo que necesitamos en estos momentos difíciles es trabajar, no bloquear por el capricho de unos cuantos”, afirmó.

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Asimismo, el dirigente cívico criticó que el pliego petitorio de la COB se limite a reclamos sin propuestas concretas y recordó que la organización mantuvo cercanía con el anterior gobierno.

“Hoy es una COB que no representa a los trabajadores del país; aparentemente, busca desestabilizar al Gobierno”, sostuvo.

En criterio del dirigente cívico, la convocatoria a un paro no cuenta con respaldo generalizado en el país, lo que evidencia la falta de representatividad de la dirigencia sindical.

“No se ha visto que en el resto del país las centrales obreras departamentales hayan salido a apoyar esta medida; la gente necesita trabajar”, reafirmó.

También cuestionó la postura de la dirigencia de la COB y su desconexión con la realidad de la población. “Quienes encabezan la COB están tranquilos, con sus sueldos asegurados, mientras otros necesitan generar ingresos todos los días”, reprochó.

El líder cívico llamó a los actores políticos a dejar de lado intereses partidarios y enfocarse en generar condiciones de estabilidad.