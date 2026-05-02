Diario de Costa Rica revela que EE.UU. le revocó las visas

Se trata de La Nación, un medio crítico del presidente derechista saliente Rodrigo Chaves, estrecho aliado de Trump.

La Nación, el principal diario de Costa Rica y crítico del gobierno derechista de Rodrigo Chaves, reveló el sábado (02.05.2026) que Estados Unidos revocó la visa a varios de sus directivos, lo que tildó de «inédito» en el país.

Estrecho aliado del gobierno de Donald Trump, Chaves entregará el poder el próximo viernes a su copartidaria Laura Fernández, quien promete continuar con acuerdos migratorios para recibir deportados de diferentes nacionalidades desde Estados Unidos.

La junta directiva de La Nación, fundado hace ocho décadas, dijo en un comunicado que «ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros», sin precisar el número.

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Si bien reconoció la potestad de Estados Unidos de «determinar los términos de ingreso a su territorio», insistió en que se trata de un hecho «inédito» contra un «periódico generalista e independiente».

Según La Nación, ninguno de sus integrantes ha recibido una «explicación oficial».

Asimismo, sostuvo que «bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán» su «compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo».

Rodrigo Chaves, enemigo de la prensa crítica

Chaves ha calificado a varios medios críticos de «prensa canalla» y «sicarios políticos», incluido La Nación, al que ha acusado de «difamación».

Bajo su gobierno, Costa Rica ha mostrado un deterioro de la libertad de prensa, según organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras.

Chaves también vinculó a su país al llamado «Escudo de las Américas», un grupo de 17 naciones latinoamericanas alineadas con el magnate republicano en el combate al narcotráfico.

La medida se suma a una serie de reportes sobre la anulación de visados a políticos opositores a Chaves, entre ellos el expresidente costarricense Óscar Arias, premio Nobel de la Paz en 1987, quien denunció el año pasado que Washington le retiró el permiso de entrada.

El expresidente Oscar Arias también fue castigado con la revocación de su visa por Estados Unidos. (Archivo: 01.04.2025) Imagen: Ezequiel Becerra/AFP

gs (afp, La Nación)