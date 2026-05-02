Diputado Zegarra insta a la COB a dialogar con el Gobierno y no imponer “caprichos”

El legislador de Alianza Libre afirmó que el país vive una nueva coyuntura política y advirtió que las presiones de la dirigencia obrera no pueden imponerse por encima de la democracia.

Fuente: Gigavisión

El diputado de Alianza Libre, Edgar Zegarra, exhortó a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) a instalar mesas de diálogo con el Gobierno para canalizar sus demandas, y advirtió que no pueden imponer “caprichos” que terminen afectando al país.

El legislador sostuvo que la dirigencia sindical debe comprender que Bolivia atraviesa una nueva coyuntura política y social, por lo que las demandas del sector no pueden ser planteadas bajo mecanismos de presión que perjudiquen a la población.

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“Ya no están en un sistema masista, no pueden pretender imponer medidas que buscan pisotear la democracia”, afirmó Zegarra al cuestionar la postura asumida por algunos dirigentes de la COB.

En ese sentido, remarcó que cualquier demanda legítima debe ser atendida en el marco del diálogo y la institucionalidad, evitando medidas que generen conflictividad o afecten el normal desarrollo de las actividades en el país.

Zegarra señaló que el Gobierno debe escuchar las demandas de los trabajadores, pero insistió en que estas deben ser planteadas mediante el consenso y no a través de presiones que, a su juicio, solo generan incertidumbre y confrontación.