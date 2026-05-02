EE.UU. insiste en reducir drásticamente tropas en Alemania

Donald Trump lanzó el aviso que retirará unos 5.000 efectivos militares, después que el canciller alemán, Friedrich Merz, considerara que Washington no tiene «ninguna estrategia» en Irán.

El presidente Donald Trump advirtió este sábado (02.05.2026) que prevé reducir «drásticamente» el número de soldados estadounidenses en Alemania, tras un primer anuncio sobre la retirada de 5.000 efectivos, criticado por legisladores republicanos.

«Vamos a reducir drásticamente, y vamos a recortar mucho más de 5.000″, dijo Trump a la prensa desde West Palm Beach, Florida.

El viernes, el Pentágono anunció la reducción de ese número de tropas para los «próximos seis a doce meses», lo que corresponde aproximadamente al 15% de los 36.000 soldados destacados en Alemania, un país aliado miembro de la OTAN.

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El mandatario lanzó el aviso después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, considerara el lunes que Washington no tiene «ninguna estrategia» en Irán, y que la república islámica ha «humillado» a Washington.

Trump reprocha a sus tradicionales aliados europeos la falta de apoyo a su ofensiva lanzada a finales de febrero contra la república islámica junto a Israel. También les pide desde hace tiempo que refuercen su defensa, al acusarlos de depender en exceso de la protección militar estadounidense.

La OTAN aseguró este sábado que está «trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre el dispositivo militar en Alemania», según escribió en la red X su portavoz Allison Hart.

«Este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en Defensa y asuma una mayor parte de su responsabilidad en nuestra seguridad compartida», agregó.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump se ha mostrado hostil hacia sus aliados europeos, a quienes reprocha no invertir suficiente en su seguridad.

Trump arremete indirectamente contra Alemania

El acercamiento de Washington a Moscú en plena guerra en Ucrania o las amenazas de Trump de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, un aliado en la OTAN, llevaron a varias capitales europeas a apostar por una mayor autonomía.

El viernes, Trump también arremetió indirectamente contra Alemania y sus importantes exportaciones de automóviles.

El mandatario anunció su intención de elevar al 25% «la semana que viene» los aranceles sobre los vehículos importados a Estados Unidos desde la Unión Europea.

En 2020, durante su primer mandato, Trump ya amenazó con reducir a 25.000 el número de soldados estadounidenses en Alemania, al considerar que Berlín gastaba muy poco en defensa.

Entre las numerosas bases estadounidenses en Alemania, la de Ramstein es de particular importancia para los despliegues y operaciones norteamericanas en Oriente Medio.

Estados Unidos almacena además armas nucleares en Büchel, en el oeste del país europeo.

mg (afp, efe)