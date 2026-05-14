En medio de enfrentamientos entre la Policía y mineros, posesionan al viceministro de Minerales Tecnológicos

Desde el Ministerio de Minería y Metalurgia informaron sobre la designación de Carlos Lizandro Ergueta Hidalgo como nuevo Viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, autoridad que fue posesionada este miércoles 14 de mayo de 2026 por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca.

Carlos Lizandro Ergueta Hidalgo fue posesionado como viceministro de Minerales

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Durante el acto oficial, el ministro Calderón de la Barca destacó que esta designación representa un paso decisivo en la construcción de una minería moderna, sostenible y orientada a la generación de valor agregado para Bolivia.