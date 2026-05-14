En medio de enfrentamientos entre la Policía y mineros, posesionan al viceministro de Minerales Tecnológicos

En medio de enfrentamientos entre la Policía y mineros, posesionan al viceministro de Minerales TecnológicosCategorías Política, VideosEtiquetas 14/05/2026 Desde el Ministerio de Minería y Metalurgia informaron sobre la designación de Carlos Lizandro Ergueta Hidalgo como nuevo Viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico. Fuente: Unitel eju.tv Desde el Ministerio de Minería y Metalurgia informaron sobre la designación de Carlos Lizandro Ergueta Hidalgo como nuevo Viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, autoridad que fue posesionada este miércoles 14 de mayo de 2026 por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca. Carlos Lizandro Ergueta Hidalgo fue posesionado como viceministro de Minerales => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Durante el acto oficial, el ministro Calderón de la Barca destacó que esta designación representa un paso decisivo en la construcción de una minería moderna, sostenible y orientada a la generación de valor agregado para Bolivia. “El desafío de esta nueva etapa es transformar nuestros recursos minerales en desarrollo tecnológico, crecimiento económico y oportunidades para el país. Necesitamos una minería que fortalezca la soberanía productiva y la capacidad nacional”, afirmó la autoridad. Esta posesión surge en medio de una jornada de protestas y movilizaciones en el departamento de La Paz, donde la Policía gasificó a movilizados que intentaron ingresar a la fuerza a oficinas estatales.