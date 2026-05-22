Fabriles amenazan con ‘masificar’ protestas si aprehenden a Argollo

El dirigente de los Fabriles de Cochabamba, Carlos Gutiérrez, advirtió este miércoles que las protestas podrían masificarse si el Gobierno ejecuta una eventual aprehensión del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.

“Si agarran a Argollo esto se va a masificar; el Gobierno no está midiendo las consecuencias”, afirmó el representante sindical, que se refirió al conflicto social y político que atraviesa el país.

Mario Argollo

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Gutiérrez también cuestionó el mensaje ofrecido por el presidente Rodrigo Paz y calificó su discurso como “vacío y ambiguo”, al considerar que no presentó soluciones concretas a las demandas de los sectores movilizados.

“No sé qué tipo de asesoramiento está recibiendo Rodrigo Paz. Primero habla de diálogo y negociación, pero después nos criminaliza y dice que no negociará con vándalos”, sostuvo.

El dirigente señaló que los fabriles esperaban anuncios más claros para resolver la crisis y criticó lo que considera una estrategia de persecución contra dirigentes sindicales y organizaciones sociales.

COB

Asimismo, rechazó las investigaciones y procesos iniciados contra líderes de la COB y advirtió que las medidas asumidas por el Ejecutivo podrían generar una mayor escalada de movilizaciones.

Las declaraciones se producen en medio de la tensión por las denuncias y órdenes de aprehensión contra dirigentes vinculados a las protestas y bloqueos registrados principalmente en La Paz y El Alto.

En los últimos días, el Gobierno aseguró que mantendrá operativos de seguridad y procesos judiciales contra personas involucradas en hechos vandálicos y violentos durante las movilizaciones.