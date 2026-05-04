Guyana presenta sus argumentos ante la CIJ por el Esequibo

El país anglófono señala ante la Corte Internacional de Justicia que la región fronteriza del Esequibo es de una «importancia existencial» para el país. Venezuela presentará sus argumentos el próximo miércoles.

Guyana afirmó el lunes (04.05.2026) que el caso que lo enfrenta a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la región fronteriza del Esequibo reviste «una importancia existencial» para el pequeño país anglófono.

La máxima jurisdicción de la ONU inició hoy una semana de audiencias sobre el litigio fronterizo que envenena desde hace más de 10 años las relaciones entre los dos países sudamericanos.

Caracas reactivó sus reclamos sobre este territorio de 160.000 km² rico en petróleo, administrado por Guyana desde hace más de un siglo.

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«Importancia existencial»

Las audiencias, que se celebrarán hasta el 11 de mayo, deben examinar en detalle la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que, en la época colonial inglesa, trazó la frontera entre los dos países.

«Este caso tiene una importancia existencial para Guyana. Afecta a más del 70 % de nuestro territorio soberano. La sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia», declaró ante los jueces Hugh Hilton Todd, ministro de Relaciones Exteriores de Guyana.

Venezuela presentará sus argumentos el miércoles.

Tensiones tras encontrar yacimientos

Guyana defiende la frontera definida en 1899, mientras que Venezuela invoca un acuerdo firmado en 1966 con Reino Unido en Ginebra, antes de la independencia de Guyana, que cita el río Esequibo como frontera natural, al igual que en 1777.

Las tensiones entre los dos países suramericanos se agravaron cuando ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana -un país de 800.000 habitantes- una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

JU (afp, rtre)