Investigación por asesinato de magistrado Claure suma pruebas y testimonios claves

La Fiscalía de Santa Cruz ya tomó al menos ocho declaraciones informativas a funcionarios del entorno laboral del magistrado Víctor Hugo Claure, entre ellos proyectistas y servidores de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

Fuente: El Deber

La investigación por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, dio un giro en las últimas horas tras la ejecución de operativos clave en la ciudad de Sucre, donde una comisión de fiscales secuestró documentación sensible y equipos informáticos de su oficina, en busca de elementos que permitan identificar a los responsables del crimen.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que las diligencias forman parte de un avance “significativo” dentro del proceso investigativo. “Se ha procedido al desprecintado de las oficinas donde cumplía funciones el magistrado, además del secuestro de documentos y CPU para realizar los desdoblamientos técnicos correspondientes”, señaló la autoridad.

El material incautado será analizado por personal especializado del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y del área técnica de la Policía, con el objetivo de reconstruir posibles vínculos entre la actividad jurisdiccional de la víctima y el móvil del asesinato.

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En paralelo, la Fiscalía ya tomó al menos ocho declaraciones informativas a funcionarios del entorno laboral del magistrado, entre ellos proyectistas y servidores de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, donde Claure ejercía funciones. Estas testimoniales, según Zeballos, han permitido consolidar indicios relevantes dentro de la investigación.

El crimen ocurrió el fin de semana, cuando la autoridad judicial fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta en Santa Cruz, en un ataque directo que presenta características de sicariato. El hecho se produjo tras una jornada deportiva, cuando la víctima retornaba a su domicilio.

Las pesquisas no descartan ninguna hipótesis. “Se están realizando todas las diligencias necesarias para descubrir la verdad histórica y material de los hechos y dar con los autores, tanto materiales como intelectuales”, afirmó Zeballos, al remarcar que el objetivo es desarticular cualquier estructura criminal detrás del ataque.

De forma complementaria, la Policía avanza en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y en la identificación de vehículos presuntamente utilizados durante el hecho, entre ellos una vagoneta y motocicletas.

El asesinato de Claure se produce en un contexto de creciente violencia en el país, marcado por varios asesinatos con patrones similares, lo que ha encendido alertas sobre la posible operación de redes criminales organizadas.

Mientras las investigaciones avanzan, el caso se consolida como uno de los más sensibles para el sistema judicial boliviano, no solo por el perfil de la víctima, sino por las implicaciones que podría revelar sobre la penetración del crimen organizado en estructuras institucionales.