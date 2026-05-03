La OMS investiga brote de hantavirus y confirma tres muertos en crucero que salió de Argentina

Se realizan investigaciones epidemiológicas y nuevos análisis de laboratorio para determinar el alcance del brote, mientras que los pasajeros y la tripulación reciben atención médica y seguimiento.

Barco crucero en el que se detectó un brote de Hantavirus, según confirmó la OMS. Foto: Jesús Vallejos.

Fuente: El Deber – Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres personas fallecidas por un posible brote de hantavirus. Los casos fueron detectados en un barco crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico hacia África.

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“La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el Océano Atlántico. Hasta la fecha, se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, y hay cinco casos adicionales sospechosos. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, publicó la OMS en su cuenta de la red social X.

El crucero partió el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, Sudáfrica.

La OMS señaló que se realizan investigaciones epidemiológicas y nuevos análisis de laboratorio para determinar el alcance del brote, mientras que los pasajeros y la tripulación reciben atención médica y seguimiento.

Asimismo, indicó que coordinan con los países implicados y los operadores del barco la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas, así como la evaluación del riesgo sanitario para el resto de las personas a bordo.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

El organismo internacional destacó la rápida respuesta y coordinación entre las autoridades sanitarias y adelantó que informará formalmente a los países miembros en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de emitir un parte público sobre el brote.

Por el momento, no se han difundido detalles sobre el origen del contagio ni sobre la nacionalidad de los afectados, mientras continúan los estudios, incluida la secuenciación del virus.