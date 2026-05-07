La Paz: CAF reúne a expertos y sectores productivos para debatir la formalización de la economía popular

El encuentro internacional impulsado por CAF busca generar propuestas concretas para fortalecer la economía popular boliviana y avanzar hacia modelos de inclusión económica, productividad y formalización.

eju.tv

La CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe inauguró este jueves en La Paz el Taller Internacional «Economía para la gente: Propuestas para el fortalecimiento y la formalización de la economía popular boliviana», un espacio de debate técnico y político que reúne a especialistas nacionales e internacionales, autoridades de Gobierno, representantes empresariales, gremios y actores de la economía popular.

El encuentro, que se desarrollará hasta mañana viernes 8 de mayo en la sede de CAF, en la ciudad de La Paz, busca construir propuestas orientadas a fortalecer uno de los sectores más amplios y dinámicos de la economía boliviana, además de generar insumos para la elaboración de un documento técnico y un Policy Brief sobre economía popular y formalización.

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La iniciativa forma parte de una agenda regional promovida por CAF para debatir nuevas estrategias de inclusión económica y desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por altos niveles de informalidad laboral y limitaciones en el acceso a empleo sostenible, seguridad social y oportunidades económicas.

Durante la inauguración, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el país atraviesa «una nueva etapa» tras el cierre del ciclo electoral y señaló que Bolivia debe avanzar hacia un modelo económico más conectado con la realidad productiva de la población.

El mandatario sostuvo que la informalidad no debe analizarse únicamente desde una visión restrictiva o burocrática, sino como una expresión de la capacidad económica de millones de bolivianos. «El capital expresado desde la informalidad es transversal en Bolivia», afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de desmontar lo que denominó un «Estado tranca», al considerar que existen barreras burocráticas que dificultan el crecimiento de emprendedores, comerciantes y trabajadores independientes. En ese marco, defendió la construcción de consensos y reformas orientadas a impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento económico.

En el acto también participaron los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, quienes coincidieron en la necesidad de transformar la relación entre el Estado y los sectores productivos populares mediante políticas orientadas a ampliar oportunidades y fortalecer capacidades productivas.

Lupo señaló que Bolivia atraviesa «un punto de inflexión importante» y sostuvo que el país necesita avanzar hacia un modelo basado en estabilidad, seguridad jurídica, productividad y apertura económica. Además, afirmó que la informalidad muchas veces representa «una respuesta racional» frente a sistemas legales y administrativos complejos.

«La economía popular no es un fenómeno residual, sino un componente central de nuestra economía y una gran oportunidad», señaló la autoridad, al destacar la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas, ciudadanía digital y nuevos mecanismos de formalización.

La representante de CAF en Bolivia, Jeannette Sánchez Zurita, destacó que el taller busca cambiar la mirada tradicional sobre la informalidad y entender la economía popular como un espacio con alto potencial productivo y social.

«No se trata de hacer políticas de pobreza para estos sectores; se trata de fortalecer sus capacidades para que puedan mejorar su productividad y aportar al desarrollo socioeconómico del país», afirmó.

Sánchez remarcó que Bolivia enfrenta elevados niveles de informalidad laboral y consideró insuficiente abordar el crecimiento económico únicamente desde políticas macroeconómicas o sectoriales. En ese sentido, defendió la necesidad de combinar estrategias «top down y bottom up» que permitan ampliar oportunidades de formalización y fortalecer la productividad de los sectores populares.

La ejecutiva explicó además que CAF busca aportar experiencias internacionales, conocimiento técnico y especialistas de distintos países para enriquecer el debate sobre acceso a financiamiento, seguridad social, productividad y normativa laboral.