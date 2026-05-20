La Paz: Dockweiler plantea norma que ponga límite constitucional a movilizaciones

Tras la violenta movilización de esta semana que dejó daños en infraestructuras y avenidas de la ciudad de La Paz, el alcalde César Dockweiler planteó la necesidad de una norma que ponga un límite constitucional a las movilizaciones.

“Yo creo que tenemos que poner un límite constitucional, no estoy diciendo que estemos en contra de los derechos a manifestarse, de ninguna manera, pero también los que vivimos aquí tenemos derechos, a movernos, a trabajar, a la seguridad, a respirar aire puro”, dijo Dockweiler a La Razón.

En ese contexto, planteó la urgencia de una ley que “pueda establecer espacios donde se pueda desarrollar el derecho de manifestarse, de marchar, definir por dónde deben marchar y cómo deben hacerlo. Por supuesto sin destruir el ornato público, ni afectar la libre circulación de los ciudadanos”.

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En criterio del alcalde, es oportuno plantear una normativa de ese tipo para evitar que la ciudad siga siendo escenario de conflictos que derivan en desorden y daños a la población y el ornato público.

Respeto

Dockweiler lamentó la situación por la que atraviesa el país y particularmente la ciudad de La Paz, que alberga la sede de gobierno.

Asimismo, recordó que hace una semana exhortó a los sectores movilizados a respetar la ciudad de La Paz, donde confluyen casi 1 millón de personas del municipio y de otros aledaños.

“Yo creo que hay que poner límites a la forma en que se tienen que realizar estas manifestaciones, es un instrumento constitucionalmente establecido. Todos tienen derecho a expresarse para reclamar, hacerse escuchar, pero esto no puede pasar el límite de afectar a otros derechos”, remarcó.

El alcalde remarcó que la situación en el municipio es crítica, con gente que ya no tiene alimentos y precios caros y en ese contexto exhortó al Gobierno y a los sectores movilizados a dialogar para buscar un acuerdo.

Además, pidió a los movilizados a dar una tregua, un puente para permitir el ingreso de alimentos, combustibles y medicamentos.

Puente

“Les pedimos que se pongan la mano al pecho y piensen que hay mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad y las están pasando mal. Si quieren seguir movilizados, permitamos hacer un puente para que llegue alimento, oxígeno, medicamentos, combustible, estamos paralizados”, acotó.

Dijo, además, que el daño para la ciudad no es solo material, sino que está afectando la vida cotidiana de las personas y espera que cuando la situación mejore, todos los paceños puedan reunirse para asumir medidas “para que como ciudad que acogemos la sede de gobierno no nos afecte, más bien sea un elemento de que seamos más competitivos”.

La ciudad de La Paz está cercada hace más de 20 días por bloqueos y movilizaciones de sectores sociales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.