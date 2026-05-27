Médicos y trabajadores en salud marchan este jueves exigiendo el cese de bloqueos para ingreso de oxígeno y alimentos

Fuente: Unitel

Médicos y trabajadores en salud marcharán este jueves en la ciudad de La Paz exigiendo el cese de los bloqueos y de los conflictos sociales que están dejando sin alimentos e insumos médicos a los centros hospitalarios del sistema público.

“Es una marcha pacífica de mandiles blancos pidiendo que el departamento tenga todo. No hay comida, no hay medicamentos, no hay oxígeno. Esperemos que la población nos apoye, ya que esta movilización es totalmente pacífica”, informó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

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La concentración será en puertas del Complejo Hospitalario de Miraflores y prevé recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad de La Paz.

El pedido del sector se mantiene constante ante la falta de oxígeno para los pacientes que requieren este elemento vital. Los médicos temen que las reservas se agoten debido a que los bloqueos están impidiendo su llegada a los hospitales.

“Por día gastamos más de 32 tanques de oxígeno (en el Hospital de la Mujer). Unos cuantos días más y vamos a tener que volver a racionar. Tendremos oxígeno como máximo para cinco días más. Ya es suficiente, el país no merece tragedias”, afirmó el dirigente de los médicos, Fernando Romero.

La medida se da luego de que el presidente Rodrigo Paz convocara horas antes al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de los campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, a una mesa de diálogo en La Paz.