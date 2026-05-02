Ministerio de Educación garantiza el Bono de Zona: ¿qué deben saber los maestros?

El Ministerio de Educación garantizó la vigencia y permanencia del Bono de Zona, un beneficio destinado al magisterio rural, en medio de una revisión a su proceso de asignación tras detectarse irregularidades en las gestiones recientes.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado explicó que este incentivo está respaldado por la Resolución Ministerial 0393/2024, que establece los requisitos para su otorgación, principalmente en unidades educativas ubicadas en zonas alejadas o de difícil acceso.

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Detectan irregularidades en la asignación

Según el informe, durante las gestiones 2024 y 2025 se habrían otorgado alrededor de 2.000 bonos sin cumplir con los procedimientos establecidos, lo que motivó la decisión de iniciar un proceso de auditoría.

El objetivo de esta revisión es verificar la legalidad de las asignaciones y determinar posibles responsabilidades.

Sanciones apuntan a exautoridades

El Ministerio aclaró que los casos observados corresponden a decisiones asumidas por exautoridades del sector y exdirigentes del magisterio rural, por lo que las eventuales sanciones no alcanzarán a los maestros beneficiarios.

Casos serán revisados y regularizados

Asimismo, se informó que aquellos bonos que cumplen con los requisitos, pero presentan observaciones administrativas o técnicas, deberán ser regularizados a través de instancias distritales para garantizar su legalidad.

Beneficio continuará vigente

Pese a la situación, el Ministerio enfatizó que el Bono de Zona es una conquista social del magisterio rural y aseguró que su continuidad está garantizada.

La institución también reafirmó su compromiso de fortalecer la transparencia y evitar prácticas irregulares en la asignación de beneficios dentro del sistema educativo.