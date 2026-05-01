Órgano Judicial declara nueve días de duelo institucional por asesinato de Claure

Se instruyó la “instalación de capillas ardientes institucionales” y se determinó la suspensión de actos protocolares y festivos.

Fuente: El Deber

El Órgano Judicial lamentó este viernes el asesinato de Víctor Hugo Claure Hinojoza, decano del Tribunal Agroambiental y declaró “nueve días de duelo institucional”.

La decisión fue adoptada en una sala plena ampliada del Órgano Judicial, realizada en la ciudad de Sucre, según un comunicado oficial.

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Durante este periodo de duelo se izará la bandera nacional a media asta en todas las dependencias judiciales del país.

También se estableció el uso de listón negro por parte de autoridades y servidores judiciales en señal del duelo institucional.

Asimismo, se determinó la suspensión de actos protocolares y festivos por respeto al acontecimiento luctuoso.

Además, se instruyó la “instalación de capillas ardientes institucionales en los principales entes del Órgano Judicial, como espacios de homenaje, recogimiento y memoria”.

El asesinato del magistrado ocurrió la noche del jueves, 30 de abril, en Santa Cruz, donde Claure fue sorprendido por sujetos desconocidos que llegaron en motocicleta y comenzaron a dispararle.