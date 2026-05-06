«Pelecho»Gutiérrez: «Asumo el reto sabiendo que es complicado»

El directorio y jugadores del primer plantel respaldaron al nuevo entrenador de la academia. Su vínculo con el club es hasta fin de año. eju.tv





Fuente: diez.bo

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Por Esmir Cortez Becerra

La dirigencia de Blooming determinó respaldar a Raúl Gutiérrez al frente del plantel profesional por el resto de la temporada. El popular ‘Pelecho’ afirmó que asume el reto “sabiendo que es complicado”; sin embargo, indicó que tiene todas las herramientas para llevar al equipo a buen puerto.

“Estoy preparado para asumir un reto de esta magnitud en una institución tan grande como Blooming. Estoy seguro de que esta nueva etapa será con gloria”, afirmó Gutiérrez la tarde de este martes tras ser presentado por el presidente del club Sebastián Peña.

Gutiérrez recordó que pasó muchos años en el celeste a lo largo de su carrera. Primero como jugador y después como formador de las divisiones menores. ‘Pelecho’ fue bicampeón con la academia en 1998 y 1999 y también dirigió a la Sub-20 del club en la Copa Libertadores de la categoría.

En esta nueva etapa como director técnico del primer plantel, Gutiérrez indicó que está bien preparado para darle alegrías a la hinchada. “Ahora asumo este reto sabiendo que es complicado”, agregó.

Sobre el primer plantel, indicó que es un buen equipo que tiene funcionamiento, pero que además venía acompañando el trabajo del cuerpo técnico de Mauricio Soria, por lo que conoce la interna de los académicos.

Por su parte, Sebastián Peña, aseguró que existe un proyecto para fortalecer al primer plantel y a la reserva, por lo que ve con optimismo el futuro de la academia en esta temporada. “Gracias profe”, expresó antes de cederle la palabra al nuevo entrenador.

El primer desafío de Gutiérrez será el duelo ante Bragantino por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana. Este cotejo se jugará el jueves 7 de mayo en el estadio Tahuichi (20:30). Los celestes están obligados a ganar para no quedar eliminados del torneo internacional.

Después del choque ante los brasileños, en el mismo escenario Blooming recibirá a Bolívar (10/5) por el torneo local. Ambos cotejos serán termómetros para ‘Pelecho’ Gutiérrez al frente del primer plantel.