¿Quién era Víctor Hugo Claure, el magistrado que murió acribillado en Santa Cruz?

El jueves cerca de las 23:00 se reportó que el magistrado del Tribunal Agroambiental murió acribillado por un hombre que huyó en una motocicleta. La víctima tenía experiencia en el tema tierras.

Fuente: Unitel

El asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure deja mucho pesar en el ámbito jurídico, donde se destaca la trayectoria que tenía y por lo que era considerado el decano del Tribunal Agroambiental.

Nacido en la comunidad de Plano Bajo en Tiraque, Cochabamba, Claure cumplió 49 años el 13 de abril.

Su experiencia en el tema tierras se ve reflejada en los 10 años que trabajó en el Instituto de la Reforma Agracia (INRA) en Cochabamba. Además, fue docente de derecho agrario y medioambiente.

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Durante seis años ejerció como abogado litigante con especialidad en materia agraria. Asumió como magistrado del Tribunal Agroambiental el 2 de enero del 2025.

Este viernes la Policía informó que una de las hipótesis que se maneja es que el crimen estuvo motivado por un problema de tierras, situación que está en investigación.