Rusia insta a extranjeros y personal diplomático a abandonar Kiev «lo antes posible»

El representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, recordó que Rusia está llevando a cabo acciones de represalia tras el ataque del régimen ucraniano contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk.

Fuente: RT

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, instó este martes a los ciudadanos extranjeros —incluido el personal diplomático y de organizaciones internacionales— a abandonar Kiev «lo antes posible» ante los ataques de represalia de Moscú contra objetivos militares de Ucrania. Estos ataques son la respuesta a los crímenes del régimen ucraniano contra civiles rusos, en particular el bombardeo mortal de la residencia estudiantil de Starobelsk.

«Instamos asimismo a los residentes de Kiev a que se abstengan de acercarse a las instalaciones militares y administrativas, así como a las infraestructuras pertenecientes al régimen de Zelenski», precisó el diplomático durante una conferencia de prensa.

Nebenzia recalcó que los «ataques constantes y sistemáticos» contra empresas de la industria de defensa ucraniana en la capital son la respuesta de las Fuerzas Armadas rusas a los múltiples delitos cometidos por el régimen de Kiev. Los objetivos de los ataques de represalia rusos incluyen instalaciones dedicadas al diseño, fabricación, programación y preparación de drones para su uso operativo, detalló.

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«Estos ataques tendrán como objetivo los centros de toma de decisiones y los puestos de mando, ya que las instalaciones mencionadas se encuentran dispersas por toda Kiev», declaró.

A la par de las advertencias de Nebenzia dirigida a los ciudadanos extranjeros sobre abandonar Kiev, la Cancillería rusa publicó este lunes una nota oficial con la misma recomendación.

«Advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas y de las representaciones de organizaciones internacionales, de la necesidad de abandonar la ciudad lo antes posible, y a los residentes de la capital ucraniana, de no acercarse a las instalaciones de la infraestructura militar y administrativa del régimen de Zelenski», indicó.

Ataques de represalia rusos

El Ejército del régimen de Kiev ataca continuamente instalaciones civiles en territorio ruso. Drones y misiles ucranianos impactan contra vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas.

Este 24 de mayo, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que lanzó un ataque contra objetivos militares de Ucrania en respuesta a los crímenes del régimen de Kiev contra los civiles rusos, en particular al mortífero bombardeo de la residencia estudiantil de Starobelsk.

En el ataque masivo lanzado contra la ciudad de Kiev y su provincia fueron usados misiles balísticos Oréshnik, aerobalísticos Iskander, aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y de crucero Tsirkón. Además, fueron lanzados misiles de crucero de base aérea, marítima y terrestre, y drones de ataque. Desde la cartera de Defensa rusa especificaron que «no se planificaron ni se llevaron a cabo ataques contra instalaciones de infraestructura civil de Ucrania».