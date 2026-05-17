Santa Cruz: Dictan cuarto intermedio en el bloqueo instalado en San Julián

Fuente: Unitel

Los sectores movilizados en el municipio de San Julián determinaron este domingo ingresar en un cuarto intermedio y habilitar el tránsito vehicular hasta las 21:00, tras cuatro días de bloqueo en la carretera que conecta a Santa Cruz de la Sierra con Beni y municipios de la Chiquitania.

Según el reporte que dieron los movilizados a UNITEL, la medida fue asumida luego de una jornada marcada por extensas filas de camiones, buses y vehículos particulares que permanecían varados en distintos puntos de la ruta troncal.

Los movilizados mantienen sus demandas relacionadas con el abastecimiento y precio de los combustibles, además de observaciones a disposiciones gubernamentales que, según denunciaron, afectan al sector transporte y productivo.

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