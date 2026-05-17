Santa Cruz: Dictan cuarto intermedio en el bloqueo instalado en San Julián

Santa Cruz: Dictan cuarto intermedio en el bloqueo instalado en San JuliánCategorías Economía, VideosEtiquetas 17/05/2026 Mientras se desarrolla el cuarto día de protestas en la ruta que conecta a Santa Cruz con Beni y otros municipios de la Chiquitania, los movilizados determinaron abrir el tránsito hasta las 21:00 de este domingo Yerko Guevara La medida fue asumida luego de una jornada marcada por extensas filas de camiones, buses y vehículos Fuente: Unitel Los sectores movilizados en el municipio de San Julián determinaron este domingo ingresar en un cuarto intermedio y habilitar el tránsito vehicular hasta las 21:00, tras cuatro días de bloqueo en la carretera que conecta a Santa Cruz de la Sierra con Beni y municipios de la Chiquitania. eju.tv Según el reporte que dieron los movilizados a UNITEL, la medida fue asumida luego de una jornada marcada por extensas filas de camiones, buses y vehículos particulares que permanecían varados en distintos puntos de la ruta troncal. Los movilizados mantienen sus demandas relacionadas con el abastecimiento y precio de los combustibles, además de observaciones a disposiciones gubernamentales que, según denunciaron, afectan al sector transporte y productivo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Sin embargo, también asoma el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, en sintonía con los pedidos de sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB) y el evismo. Durante el cuarto día de protestas, varios viajeros tuvieron que realizar transbordos a pie para continuar sus trayectos, mientras que operadores de transporte interdepartamental reportaron dificultades para normalizar sus salidas desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz. Pese a la apertura temporal, los dirigentes advirtieron que las medidas de presión van a contnuar, toda vez que se trata de un bloqueo indefinido. La circulación vehicular permanecerá habilitada hasta las 21:00 de este domingo, mientras se evalúan nuevas determinaciones, de acuerdo con el reporte.