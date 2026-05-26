Santa Cruz: Operativo municipal en estaciones del BRT deja arrestados por robo de cables

La Alcaldía cruceña mediante la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Policía Turística y la Guardia Municipal, realizó un operativo de control en las estaciones del BRT del primer anillo de la ciudad.

Fuente: Prensa GMSC 2026

Durante el recorrido, efectuado en horas de la madrugada, las autoridades verificaron daños en varias estaciones, entre ellos el robo de cables y la destrucción de blindex. Además, se evidenció que algunas personas en situación de calle utilizan estos espacios para dormir y realizar sus necesidades, provocando el deterioro de la infraestructura pública.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose con el objetivo de resguardar los espacios públicos y reforzar la seguridad en la ciudad.

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