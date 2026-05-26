Santa Cruz: Operativo municipal en estaciones del BRT deja arrestados por robo de cables

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La Alcaldía cruceña mediante la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Policía Turística y la Guardia Municipal, realizó un operativo de control en las estaciones del BRT del primer anillo de la ciudad.

Fuente: Prensa GMSC 2026

Durante el recorrido, efectuado en horas de la madrugada, las autoridades verificaron daños en varias estaciones, entre ellos el robo de cables y la destrucción de blindex. Además, se evidenció que algunas personas en situación de calle utilizan estos espacios para dormir y realizar sus necesidades, provocando el deterioro de la infraestructura pública.

eju.tv


Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose con el objetivo de resguardar los espacios públicos y reforzar la seguridad en la ciudad.

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