¡Se le escapó sobre el final! Oriente igualó con Guabirá en el Tahuichi (2-2)

Fuente: Red Uno

Oriente Petrolero y Guabirá protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la séptima fecha de la División Profesional al igualar 2-2 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en un duelo cargado de emociones, goles y constantes llegadas sobre ambos arcos.

El conjunto montereño golpeó primero mediante Rafinha, quien abrió el marcador desde el punto penal a los 10 minutos y sorprendió al equipo refinero en condición de local.

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Sin embargo, Oriente reaccionó de la mano de su máximo referente. Marcelo Martins apareció para liderar la remontada albiverde con un doblete que ilusionó a la hinchada cruceña. El delantero igualó el encuentro desde los doce pasos y luego marcó de cabeza para dar vuelta el resultado.

Cuando parecía que el refinero se quedaba con los tres puntos, Guabirá encontró premio a su insistencia en el tramo final del compromiso. Carlos Enrique Áñez apareció a los 84 minutos para marcar el 2-2 definitivo y silenciar el Tahuichi.

El equipo visitante mostró una postura ofensiva durante gran parte del segundo tiempo y exigió constantemente al arquero Alejandro Torres, quien terminó siendo una de las figuras del encuentro al evitar varias ocasiones claras de gol.

Con este empate, Oriente Petrolero deja escapar puntos importantes en casa y queda rezagado en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Guabirá, en tanto, suma una unidad valiosa que le permite tomar aire en la parte baja de la tabla.