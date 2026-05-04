Sobre la marcha: Canciller sugiere a ONG plantear ideas para generar empleo y recuperar la confianza en el país

La movilización llegó este lunes a la ciudad de La Paz, sus dirigentes pidieron al presidente Rodrigo Paz y a las autoridades gubernamentales dialogar sobre el tema. En la tarde enviaron un pliego petitorio de 12 puntos.

Fuente: ANF

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, recomendó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a realizar planteamientos para generar empleo, reposicionar al país en el contexto internacional y recuperar la confianza en el país.

Lamentó que se financie y destinen recursos económicos para coartar las libertades de la población en un contexto de depresión de la economía, cuando el objetivo debería ser dinamizarla frente a un 86% de personas en el mercado laboral informal.

“A eso deberían dedicarse las ONG, fundaciones, a ver cómo generamos empleo para los jóvenes, cómo logramos reposicionar al país en mercados internacionales, cómo recuperar la confianza”, señaló Aramayo en contacto con los medios de comunicación.

Sus declaraciones se realizan en un contexto de movilización de campesinos e indígenas de los departamentos de Beni y Pando, que exigen la abrogación de la Ley 1720 de conversión de propiedades pequeñas a medianas.

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La movilización llegó este lunes a la ciudad de La Paz, sus dirigentes pidieron al presidente Rodrigo Paz y a las autoridades gubernamentales dialogar sobre el tema. En la tarde enviaron un pliego petitorio de 12 puntos.

Aramayo lamentó que el planteamiento de las propuestas y el diálogo estén antecedidas por acciones de hecho, más aún cuando el Gobierno desplazó “in situ” a una comisión para dialogar con los marchistas.

“Nosotros creemos que hay que agotar el diálogo. El gobierno del presidente Rodrigo Paz quiere instaurar el diálogo con un mecanismo de entendimiento. No la amenaza, no la presión, no la acción de hecho”, sostuvo.

Aunque dijo que respetan la decisión de asumir primero las acciones de hecho, antes que dialogar. En la misma línea que el presidente Paz, el canciller dijo que si hay mejores propuestas la norma puede ser ajustada y mejorada.

“Ya no queremos más de lo mismo, queremos un país que construya futuro. A ver, expliquémosles a los jóvenes cómo les estamos negando la posibilidad de trabajo porque estamos encaprichados a mantener prebenda, a tener un Estado del pasado.