Sucre: Exigen al embajador iraní que se disculpe

Bahram Shahabeddin dijo que Cochabamba debía ser la capital de Bolivia en un futuro

Fuente: correodelsur.com

El gobernador Luis Ayllón y el Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) exigieron este martes que el Embajador de Irán pida disculpas por señalar que la capital de Bolivia debía ser Cochabamba. La declaración generó reacciones desde principio de semana.

“Para nosotros es un agravio (…) Ya hemos hecho conocer un comunicado pidiéndole al Embajador, si quiere ser bienvenido en la ciudad de Sucre, pueda revocar esas sus palabras que son una afrenta al departamento”, declaró Ayllón.

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Recordó que la capitalidad de Sucre está constitucionalizada.

El comunicado oficial de la Gobernación califica la opinión de “impertinente sobre un asunto interno, histórico y constitucional”; remarca que es un tema sensible y reafirma su “compromiso con la defensa de la dignidad y los derechos de Sucre”.

Codeinca también emitió un pronunciamiento público en el que condena las declaraciones del diplomático, le “exige disculpas públicas inmediatas” y ratifica “la defensa inclaudicable de la capitalidad plena de Sucre”.

El lunes, la alcaldesa Fátima Tardío rechazó los dichos del Embajador iraní. Este martes, el Municipio emitió un comunicado en el que lamenta las afirmaciones de Shahabeddin; recuerda que “la diplomacia se sustenta en el respeto irrestricto a la soberanía, la historia y la organización territorial de nuestro país”.

De la misma forma, reafirma su “compromiso con la defensa de la capitalidad plena, como un principio fundamental de identidad, legalidad y unidad nacional”.

Finalmente, el Control Social, a través de un documento, declaró persona no grata a Shahabeddin.

El lunes también se pronunciaron el diputado Antonio Pino y el presidente de los empresarios chuquisaqueños, Ernesto Poppe.

Sin referirse a este caso, la Cancillería recordó a los países acreditados en Bolivia que no deben inmiscuirse en asuntos internos.

LOS DICHOS

El embajador de Irán en Bolivia, Bahram Shahabeddin, participó el fin de semana en la posesión de Leonardo Loza como gobernador de Cochabamba. En ese contexto, emitió sus ahora polémicas declaraciones: “Son gente muy amable, me gusta mucho Cochabamba; espero que en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia. Es muy bonita y me gusta”.