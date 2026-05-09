Valió la pena: ‘Mamén’ Saavedra apunta a más recursos para Santa Cruz tras encuentro nacional

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ‘Mamén’ Saavedra, calificó como “importante” el encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz, donde autoridades de distintas regiones debatieron sobre la situación del país, proyectos legislativos y medidas económicas para fortalecer a las regiones.

«Ha sido un encuentro importante, ha valido la pena (…) Se ha hablado de algunas leyes, son cerca de 10 o 11 leyes, importantes también para que nuestro país pueda funcionar mejor en diferentes ámbitos. Hemos hecho gestiones como gobierno municipal, en el sentido de tener la posibilidad de tener recursos lo antes posible. Como nosotros siempre decimos, Santa Cruz no puede perder un minuto más y esa liquidez nos va a permitir seguir avanzando», indicó el edil.

Saavedra manifestó su voluntad de continuar en espacios de debate sobre el país, pese a que algunos sectores cuestionaron que no se incluyeran más propuestas vinculadas al aparato productivo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Yo no creo que sea un paquete de 10 leyes y que no se puedan ir ampliando. No miremos el vaso si está medio vacío o medio lleno. Yo creo que esto ha sido positivo, y van a haber seguramente más leyes que van a ir llegando a cada sector. Pero empezar con las leyes de ahora creo que es importante. Nosotros también hemos hecho nuestra propuesta de la redistribución de recursos, que eso va hacia todos los municipios del país», apuntó.

Anunció que, como alcalde de la capital cruceña, hizo una propuesta de redistribución de recursos. Asimismo, expresó optimismo en que este pedido «se haga realidad, se avance y se asignen acciones concretas para avanzar».

«Hemos hecho nuestra propuesta de la redistribución de recursos, que eso va hacia todos los municipios del país (…) Hemos fijado también nuestra posición en cuanto a la ley 1720, y creo que más allá de eso ha sido un escenario importante de poder reunirnos entre todas las autoridades del país», explicó.

Desde la perspectiva cruceña, la autoridad manifestó estar enfocado en conseguir recursos para que haya liquidez.

«Nosotros, por nuestro lado, estamos consiguiendo recursos para que haya liquidez, y eso es inmediato. Estamos hablando de días, probablemente la próxima semana, y eso nos va a permitir hacer que nuestra ciudad no pare ni un minuto, para superar a la situación lamentable en la que nos han dejado este municipio. Pero como nosotros siempre decimos, no hemos venido a quejarnos, hemos venido a solucionar, hemos venido a trabajar para que nuestra gente esté mejor», finalizó.