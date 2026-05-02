“Vamos a reaccionar con contundencia”, señala el presidente del TSJ ante la ola de violencia en Santa Cruz

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se refirió al ataque armado que dejó como víctima al decano del Tribunal Agroambiental, hecho que —según dijo— refleja la grave situación de inseguridad que atraviesa el país.

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“El hecho de que toquen a una máxima autoridad de la justicia, al decano del Tribunal Agroambiental, muestra que estamos en una situación de zozobra en el país”, afirmó tras la reunión de emergencia que se desarrolló en el Comité Pro Santa Cruz.

Saucedo señaló que este tipo de hechos evidencian una “ausencia del Estado” en ciertos territorios, aunque aseguró que a partir de ahora se buscará revertir esa situación.

“Lo que habíamos dicho, esa ausencia del Estado, a partir de este momento se empieza a combatir y se empieza a sentar presencia en lugares que habían sido tomados por el crimen organizado”, sostuvo.

El titular del TSJ advirtió además que el ejercicio de la función judicial implica riesgos constantes. “Las amenazas son permanentes… el hecho de que esta situación se haya generado contra un magistrado refleja el cotidiano vivir de los administradores de justicia”, dijo.

En cuanto a las medidas de protección, anunció el despliegue de seguridad policial para autoridades judiciales. “Se van a desplegar unidades de la Policía para brindar protección personal a los magistrados, además de protocolos que ya se están activando”, explicó.

Saucedo también consideró que el ataque no fue casual. “No es coincidencia que haya ocurrido cuando todo el aparato de justicia estaba en Santa Cruz… es un mensaje claro”, afirmó.

Finalmente, advirtió que el hecho refleja una falta de respeto a las instituciones del Estado. “Quien planificó esto seguramente debe estar celebrando, pero vamos a reaccionar con toda la contundencia que nos permite la ley y con acciones concretas para combatir el crimen organizado”, concluyó.