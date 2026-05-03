VIVO: siga la entrevista al presidente Rodrigo Paz

El encuentro se da a poco del inicio de una semana compleja por los conflictos sociales y amenazas de paros y bloqueos de caminos.
Por eju.tv / La Paz
El presidente Rodrigo Paz es entrevistado por los periodistas Amalia Pando y Cacho Herrera sobre temas de actualidad y las medidas que asumirá en las siguientes semanas.
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El presidente Rodrigo Paz.
El encuentro se da a poco del inicio de una semana compleja por los conflictos sociales y amenazas de paros y bloqueos de caminos.