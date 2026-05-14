Vocero no garantiza combustibles y culpa a los bloqueos

«Ni por un momento ha pensado en renunciar» señaló el vocero Gálvez

Ecos de Tarija

Fuente: https://elpais.bo

El vocero presidencial José Luis Gálvez compareció en conferencia de prensa donde se refirió a los diferentes temas de actualidad derivados a las diferentes marchas y bloqueos de protesta que cercan la ciudad de La Paz. Gálvez negó cualquier posibilidad de que el presidente renuncie a su cargo, como pide la Central Obrera y la Central Campesina, y les pidió reflexión «sobre el origen del financiamiento», que según Gálvez está vinculado al narcotráfico y al expresidente Evo Morales, a quien también responsabilizó de la situación.

Gálvez también pidió trasladar a los movilizados las preguntas sobre las garantías sobre combustible, alimentos y medicamentos.

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Respecto a la movilización de los cooperativistas mineros señaló que «está avanzando muy bien» el diálogo convocado, mientras que no se refirió a las movilizaciones del Magisterio.