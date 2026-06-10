41 días de conflicto: ¿Cuánto se ha afectado a la población con los bloqueos?

El país registra 41 días de conflictos y más de un mes de bloqueos en diferentes departamentos, protagonizados por sectores afines a la Central Obrera Boliviana y el evismo.
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Según la autoridad nacional, se prevé que hayan pérdidas «que van a ir más allá de los 40 días de conflicto porque hemos tenido pérdidas de reservas para los próximos tres a seis meses; entonces definitivamente ya estamos en un escenario en el que será necesario un programa de reconstrucción de la economía similar al que se aplica cuando un país ha pasado un desastre natural o un conflicto armado, que es lo que básicamente ha tratado de hacer esta organización narcoterrorista».
Solo un ejemplo
Durante la entrevista, el ministro Espinoza citó como ejemplo el promedio de ganancias de un cuentapropista. «Estas personas que venden en la calle tienen un ingreso medio de cerca de 170 a 250 bolivianos por día. Si usted saca cuentas, en estos últimos 41 días, cerca de 30 son días laborales, esto significa que han perdido solamente en ingresos cerca de 9 mil bolivianos por mes. A eso hay que sumarle, en el caso del autotransporte, una renta promedio de cerca de 170 a 200 bolivianos, de nuevo 30 días laborales perdidos, estamos hablando de 6 mil bolivianos de ingreso».
Sin embargo, aclaró que además hay otros perjuicios, porque «no solamente se han perdido ingresos, sino que también los gastos han subido. Es decir, el bloqueo te afecta negativamente por dos lados, te hace la vida más cara, pero al mismo tiempo te quita posibilidad de generar ingresos«.