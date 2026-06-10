41 días de conflicto: ¿Cuánto se ha afectado a la población con los bloqueos?

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, informó que los daños provocados por los 41 días de conflictos solo se pueden comparar con los efectos de desastres naturales o conflictos armados.

«En estos últimos 40 días hemos perdido cerca de 1.000 millones de dólares en exportaciones, ha habido un incremento en el gasto de las familias en el caso de La Paz y El Alto que ha superado cerca de 3.000, 3.500 bolivianos por lo bajo solamente en alimentos por el incremento de precios de alimentos de la canasta básica, a eso hay que sumarle las pérdidas sectoriales en el caso del autotransportesolamente en La Paz estamos hablando de casi 1.000 millones de bolivianos en ingresos no percibidos por el sector del autotransporte y en el caso por ejemplo del turismo, solamente para citar dos ejemplo«, disparó Espinoza, este miércoles en el

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Según la autoridad nacional, se prevé que hayan pérdidas «que van a ir más allá de los 40 días de conflicto porque hemos tenido pérdidas de reservas para los próximos tres a seis meses; entonces definitivamente ya estamos en un escenario en el que será necesario un programa de reconstrucción de la economía similar al que se aplica cuando un país ha pasado un desastre natural o un conflicto armado, que es lo que básicamente ha tratado de hacer esta organización narcoterrorista».

Solo un ejemplo

Durante la entrevista, el ministro Espinoza citó como ejemplo el promedio de ganancias de un cuentapropista. «Estas personas que venden en la calle tienen un ingreso medio de cerca de 170 a 250 bolivianos por día. Si usted saca cuentas, en estos últimos 41 días, cerca de 30 son días laborales, esto significa que han perdido solamente en ingresos cerca de 9 mil bolivianos por mes. A eso hay que sumarle, en el caso del autotransporte, una renta promedio de cerca de 170 a 200 bolivianos, de nuevo 30 días laborales perdidos, estamos hablando de 6 mil bolivianos de ingreso».

Sin embargo, aclaró que además hay otros perjuicios, porque «no solamente se han perdido ingresos, sino que también los gastos han subido. Es decir, el bloqueo te afecta negativamente por dos lados, te hace la vida más cara, pero al mismo tiempo te quita posibilidad de generar ingresos«.