Al menos cinco hombres armados y con los rostros cubiertos robaron en una tienda de celulares en Cochabamba

Fuente: Unitel

En horas de la madrugada de este jueves, un grupo de delincuentes armados y con el rostro cubierto ingresó a una tienda de celulares para llevarse teléfonos de alta gama. Uno de los testigos fue amenazado y tuvo que esconderse en el baño.

“Yo escuché que estaban golpeando los vidrios”, relató un testigo del hecho.

Este contó que al promediar las 04:15 de la madrugada, vio que cinco delincuentes con pasamontañas ingresaron a la tienda tras romper el vidrio de la ventana con una piedra.