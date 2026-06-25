Al menos cinco hombres armados y con los rostros cubiertos robaron en una tienda de celulares en Cochabamba

Al menos cinco hombres armados y con los rostros cubiertos robaron en una tienda de celulares en CochabambaCategorías Seguridad, VideosEtiquetas , Adultos 25/06/2026 Cinco delincuentes ingresaron a la tienda rompiendo la ventana con una piedra y se llevaron celulares de alta gama Fuente: Unitel En horas de la madrugada de este jueves, un grupo de delincuentes armados y con el rostro cubierto ingresó a una tienda de celulares para llevarse teléfonos de alta gama. Uno de los testigos fue amenazado y tuvo que esconderse en el baño. “Yo escuché que estaban golpeando los vidrios”, relató un testigo del hecho. eju.tv Este contó que al promediar las 04:15 de la madrugada, vio que cinco delincuentes con pasamontañas ingresaron a la tienda tras romper el vidrio de la ventana con una piedra. “Una persona me viene apuntar con el arma cerca de la tienda, me han amenazado”, señaló y relató que debió esconderse en el interior del baño para resguardar su integridad física, posteriormente dio parte a las autoridades. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Luego del robo, los delincuentes se fueron en un vehículo con rumbo desconocido. Los antisociales se llevaron varios celulares de alta gama del lugar. La Policía inició las investigaciones en el lugar, revisando las cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de los atracadores.