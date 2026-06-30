Alcaldía de Sucre confirma el Día del Peatón para este domingo 5 de julio

Habrá autorizaciones excepcionales para circulación vehicular en casos de emergencia y servicios esenciales

Fuente: https://correodelsur.com

La Alcaldía de Sucre confirmó la realización del Día del Peatón este domingo 5 de julio, jornada en la que se priorizará el uso de espacios públicos por parte de peatones, familias y ciclistas.

Desde la institución municipal se informó que, en casos justificados, se podrá solicitar permisos especiales de circulación. “Si por razones de fuerza mayor, emergencia o servicios esenciales necesitas circular con tu vehículo, la Unidad de Movilidad Urbana emitirá autorizaciones excepcionales”, señalaron, recordando que la prioridad será garantizar la seguridad durante la jornada.